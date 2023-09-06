Житель Оренбуржья получил 21 год колонии за два убийства и покушение

Злоумышленник ранее был неоднократно судим

ТАСС, 6 сентября. Суд в Оренбургской области назначил наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима местному жителю за убийство двух мужчин и покушение на убийство женщины. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год и 7 месяцев после отбытия основного", - говорится в сообщении.

Преступление произошло в ночь на 19 сентября 2022 года на территории частного дома на улице Молодежной в поселке Пригородный Оренбургского района. Как установили следствие и суд, злоумышленник напал с ножом на троих знакомых, чтобы завладеть имуществом. Один из потерпевших умер на месте происшествия, другой - на следующий день в реанимации. Третья потерпевшая, оказав сопротивление, спряталась от нападавшего в надворной постройке. Подозреваемого задержали в тот же день.

Как сообщалось ранее, он нанес ножевые ранения супругам 63 и 50 лет, а также 51-летнему другу семьи. Он был неоднократно судим.