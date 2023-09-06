В Херсонской области сообщили об уничтожении украинской гаубицы "Мста-Б"

В островной зоне силы России уничтожили позицию одного из подразделений украинской армии сообщили в оперативных службах региона

ГЕНИЧЕСК, 6 сентября. /ТАСС/. Российские силы за сутки уничтожили в Херсонской области украинскую гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены два 120-мм минометных расчета и боекомплект к ним, потери: шесть военнослужащих ВСУ уничтожены, семеро получили ранения различной степени; гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: три военнослужащих ВСУ уничтожены, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сказали в оперативных службах.

Кроме того, в островной зоне силы РФ уничтожили позицию одного из подразделений украинской армии - пять военнослужащих ВСУ ликвидированы, еще трое ранены.

На каховском направлении уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему, пять военнослужащих ВСУ ликвидированы, двое ранены. Также уничтожено место временной дислокации одного из подразделений украинской армии, 11 бойцов ВСУ погибли, еще 6 ранены.