Экс-директору филиала "Сибуправтодора" в Кемерове ужесточили приговор за взятку

Мужчине назначили наказание в виде 7,5 года колонии строгого режима

КЕМЕРОВО, 6 сентября. /ТАСС/. Кемеровский областной суд ужесточил наказание бывшему директору филиала "Сибуправтодора" в Кемерове, которого ранее приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Мужчине назначено наказание в виде 7,5 года колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"Решением Кемеровского областного суда апелляционной инстанции бывшему директору филиала ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства" изменена мера наказания с повышением срока до 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 1,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, судом первой инстанции не был подтвержден размер взятки, в результате чего мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). "Кемеровский областной суд согласился с доводами апелляционного представления прокуратуры, отменил приговор Заводского районного суда и вынес новый обвинительный приговор, которым признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)", - рассказали в прокуратуре. Общая сумма взятки, по данным надзорного ведомства, составила не менее 160 тыс. рублей.

В пресс-службе УФСБ по Кемеровской области уточнили что в 2020 году осужденный предложил за вознаграждение знакомому директору автодорожного предприятия покровительство, подписывая акты выполненных работ по госконтрактам. Вознаграждение заключалось в виде дорогостоящего ремонта личного автомобиля. "Мужчина согласился на данные условия и дал указание подчиненному сотруднику оплатить из бюджета организации работы по ремонту автомобиля директора филиала указанного учреждения. При этом данный сотрудник знал о незаконности оплаты", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Заводской районный суд приговорил возглавлявшего филиал "Сибуправтодора" Юрия Глинкина к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима, а также штрафу в 1,5 млн рублей за получение взятки. В срок наказания осужденного зачли время содержания под стражей. Мужчину освободили в зале суда.

В отношении директора автодорожного предприятия также было возбуждено уголовное дело, в результате чего ему было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, со штрафом в размере 1,9 млн рублей.