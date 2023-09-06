В нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в четырех регионах Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждения действовали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Тревога длилась чуть более 30 минут. В течение этого времени сообщений о происшествиях в указанных регионах не поступало.

Также сообщалось о предупреждениях в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

В ночь со вторника на среду воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в районе портовых городов Рени и Килия в Одесской области. Глава региона Олег Кипер проинформировал, что в результате были повреждены административные здания и объекты припортовой инфраструктуры. Как рассказали ТАСС очевидцы, в Киеве рано утром прозвучало не менее пяти взрывов. Мэр города Виталий Кличко заявлял о работе системы противовоздушной обороны.