В Москве задержали избивших мужчину молодых людей

Задержанных 2002 и 2005 годов рождения доставили в подразделение столичного СК

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали подозреваемых в нападении на прохожего в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГСУ СК.

По данным следствия, в ночь на 30 августа группа молодых людей на улице Маросейка избила мужчину, распылив ему в лицо газовый баллончик. "Следствие обратилось с ходатайством в надзорный орган о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления по городу Москве уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий, совершенных в центре Москвы. Сегодня следователи приняли к производству и приступили к расследованию уголовного дела возбужденного, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Задержанные молодые люди 2002 и 2005 годов рождения доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. "В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения. Они также проверяются на причастность к совершению других преступлений", - сказали в пресс-службе. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.