В Новороссийске устранили аварию на котельной, оставившую 6 тыс. жителей без горячей воды

Жители города почти сутки провели без горячей воды

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Коммунальщики в Новороссийске устранили последствия произошедшей утечки на котельной, из-за которой 6 тыс. жителей города почти сутки провели без горячей воды. Об этом ТАСС сообщили в муниципальном центре управления города Новороссийска.

"Ремонтные работы завершены", - сообщили в центре.

По информации АО "АТЭК", водоснабжение полностью восстановлено.

Ранее в связи с аварийной ситуацией на котельной "Южная" была остановлена подача горячей воды жителям более 150 многоквартирных домов, в зоне отключения находились порядка 6 тыс. жителей. Завершить ремонтные работы планировали до 18:00 мск 5 сентября, затем срок завершения работ перенесли.