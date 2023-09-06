В Томской области отменили особый противопожарный режим

В регионе нормализовалась пожарная обстановка

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим отменили в Томской области благодаря стабилизации ситуации с пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента лесного хозяйства.

"В связи с нормализацией пожарной обстановки на территории региона отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление администрации Томской области подписано губернатором Владимиром Мазуром", - сказано в сообщении.

Несмотря на это, в области продолжается пожароопасный сезон, в течение которого также необходимо соблюдать установленные требования. В частности, запрещено разводить костры в неустановленных местах, сжигать мусор, отходы производства и потребления на торфяных месторождениях, под кронами деревьев хвойных пород, при сильном ветре.