Только 5 из 10 водохранилищ Стамбула увеличили запасы на несколько процентов после ливней

При норме в 868,7 млн куб. м воды ее запасы в городе уменьшились примерно до 250 млн куб. м

АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Прошедшие минувшей ночью ливни смогли только на доли процента повысить общий уровень запасов воды в водохранилищах Стамбула. Об этом свидетельствуют данные Стамбульского управления водоснабжения и канализации.

За сутки объем запасов увеличился на 0,28%, с 27,88% до 28,16%. Это равняется 244,5 млн тонн. При этом только в 5 из 10 питающих мегаполис водохранилищах регистрируется небольшое прибавление воды - от 0,05 до 16%. Заметное прибавление ресурсов отмечено только на дамбах Ыстранджалар (около 16%) и Алибей (5,3%).

1 сентября наполняемость водохранилищ составляла 28,97%. Настолько критическая ситуация в последний раз наблюдалась в конце августа 2014 года. Тогда средний уровень наполняемости водохранилищ упал ниже 16%.

Власти призывают население к максимальной экономии в связи с кризисным положением в мегаполисе, в частности просят не мыть машины и меньше использовать воду для хозяйственных нужд. С 20 августа они временно прекратили подачу воды для орошения садов и газонов 15 тыс. клиентов в Стамбуле. Среднесуточное потребление воды в городе достигло 3,5 млн куб. м, что является самым высоким показателем за последние годы. Около 800 тыс. куб. м в сутки абоненты тратили на ландшафтное орошение.

При норме в размере 868,7 млн куб. м воды ее запасы в водохранилищах Стамбула уменьшились сейчас примерно до 250 млн куб. м. Власти называют ситуацию критической. Специалисты пока не могут однозначно сказать, повысится ли уровень воды в хранилищах благодаря осенним дождям.

Прошедшие накануне ливни в Стамбуле привели к затоплению некоторых районов города и около 1,8 тыс. жилых домов и офисов. Погибли два человека, 12 пострадали.