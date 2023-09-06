Московского стримера подозревают в хищении более 5,6 млн рублей

Он убедил геймера вложиться в развитие бизнеса, а затем перестал выходить на связь, сообщило ГУ МВД России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали 26-летнего стримера, который подозревается в хищении у любителя онлайн-видеоигр более 5,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"На проспекте 60-летия Октября в Москве за мошенничество на сумму свыше 5,6 млн рублей сотрудники ОМВД России по району Печатники задержали 26-летнего жителя столицы, занимающегося публичной деятельностью в сети Интернет", - сказал он.

C потерпевшим, который занимается перепродажей иномарок, стример познакомился в процессе игры. Подозреваемый убедил его вложиться в развитие бизнеса по закупке и поставке автозапчастей из-за рубежа. Мужчина переводил злоумышленнику деньги на протяжении года, но спустя время последний перестал выходить на связь, не выполнив обещание. "Миллионы злоумышленник похитил и распорядился ими по своему усмотрению", - добавил начальник пресс-службы столичного главка полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.