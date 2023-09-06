В Одесской области портовый город Килия частично остался без электроснабжения

В Минэнерго Украины сообщили о повреждении линии электропередач

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Портовый город Килия в Одесской области частично остался без энергоснабжения в результате повреждений линии электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины.

"В Одесской области <...> повреждены линии электропередачи, часть потребителей в городе Килия - без света", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Килия является важным перевалочным пунктом на маршруте Дунай - Черное море. В городе также находится несколько крупных предприятий, в том числе судоремонтный завод.

В ночь со вторника на среду воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в районе портовых городов Рени и Килия в Одесской области. Глава региона Олег Кипер проинформировал, что в результате повреждены административные здания и объекты припортовой инфраструктуры.