Экс-сотрудник ярославского предприятия получил условный срок за разглашение гостайны

Мужчина нарушил режим секретности будучи руководящим работником

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник оборонного предприятия в Ярославской области приговорен к 1,5 года лишения свободы условно за разглашение государственной тайны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"По приговору суда бывший сотрудник предприятия признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны), ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, житель города Рыбинска 1975 года рождения, будучи руководящим работником на промышленном (оборонном) предприятии Ярославской области, нарушил режим секретности. Данный факт выявили сотрудники УФСБ. "В связи со своевременным выявлением факта разглашения секретных сведений сотрудниками управления удалось не допустить тяжких последствий", - добавили в пресс-службе.