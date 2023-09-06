В ДТП на Кубани погибли два человека

Еще один пострадал

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Грузовой, легковой автомобили и микроавтобус столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Туапсинском районе Краснодарского края. В результате аварии погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"По информации ситуационного центра Туапсинского района, сегодня утром на федеральной трассе М-4 "Дон" у села Дефановка в Туапсинском районе столкнулись грузовой автомобиль МАЗ, легковой Kia и микроавтобус Peugeot. В результате аварии два пассажира легковушки погибли, одна пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.

Причины аварии устанавливаются.