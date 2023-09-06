В отношении псковской журналистки Прокопьевой возбудили дело о дискредитации ВС РФ

Дата рассмотрения дела не определена

ПСКОВ, 6 сентября. /ТАСС/. Административное дело о дискредитации Вооруженных сил России возбуждено в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой (признана в РФ иноагентом), сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

"Поступило дело об административном правонарушении в Псковский городской суд в отношении Светланы Прокопьевой. Дело по статье 20.3.3 часть 1 КоАП РФ, о дискредитации Вооруженных сил РФ. На данный момент пока не определена дата рассмотрения дела", - сказала собеседница агентства.

В отношении Прокопьевой 5 февраля 2019 года было возбуждено уголовное дело, ей предъявили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма. Летом 2020 года суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма, назначив штраф в размере 500 тыс. рублей.