Суд в Киеве отложил рассмотрение апелляции на арест Коломойского

Процесс перенесли на 25 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд перенес на 25 сентября рассмотрение апелляции на взятие под стражу бизнесмена Игоря Коломойского, сообщило агентство Укринформ.

Как заявил глава коллегии судей Виктор Глиняный, перенос связан с тем, что в суд до сих пор не поступили материалы дела от Шевченковского районного суда Киева, который принял решение об аресте украинского бизнесмена.

Когда Коломойскому предъявили обвинения, его окружение и эксперты связали это с предстоящей поездкой президента Украины Владимира Зеленского в США и его желанием создать видимость борьбы с коррупцией. В частности, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что Зеленскому "надо продемонстрировать президенту США Джо Байдену и всем остальным, что он борется с коррупцией, против олигархата". Примечательно, что рассмотрение апелляции переносится на такой срок, что заседание состоится только по окончании запланированного в районе 19-20 сентября визита Зеленского в США.

Адвокат бизнесмена Александр Лысак подчеркнул, что все технические детали заседания, которое было запланировано на среду, согласовали заранее, и выразил недоумение в связи с тем, что Коломойского не доставили в суд. " Все технические вопросы были вчера согласованы, что Коломойский лично хочет присутствовать на заседании. Мы сегодня от прокурора услышали, что ему вообще неизвестно, почему его не доставили. Прокурор осуществляет процессуальное руководство, неизвестно, почему человека не доставили в суд. Сейчас мы сделаем соответствующие запросы и выясним, почему его не доставили в зал суда", - цитирует адвоката издание "Страна".

2 сентября Коломойскому предъявили обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. В тот же день суд отправил его под стражу на два месяца с правом внесения залога около $13,8 млн. Тогда адвокаты отмечали, что не планируют вносить залог и будут оспаривать решение в апелляционном порядке.