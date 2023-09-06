Полиция задержала экс-бухгалтера Митволя, укравшую с его счета в ОАЭ 136 млн рублей

Женщина предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение действий в отношении чужих расчетных счетов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший бухгалтер экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, находящегося под следствием по делу о хищении, задержана в Ярославской области. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, по поддельным документам она сняла со счета Митволя в банке в ОАЭ 136 млн рублей.

"Задержана бывший бухгалтер арестованного Олега Митволя. Она приехала в ОАЭ и в одном из банков сняла с его счета по поддельным документам 136 млн рублей. Женщина задержана в Ярославской области сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства.

Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила факт задержания, но не уточнила личности задержанной. "Местонахождение подозреваемой было установлено в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими Красноярского края. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что в марте этого года злоумышленница, находясь в банке на территории ОАЭ, предъявила поддельную доверенность, якобы дающую ей право на совершение ряда действий в отношении расчетных счетов мужчины, и похитила принадлежащие ему денежные средства", - сказала она.

По словам Волк, в ходе служебной командировки в Ярославль сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с оперативниками межмуниципального управления МВД России "Красноярское" при содействии управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области и силовой поддержке регионального управления Росгвардии подозреваемая была задержана. В ближайшее время она будет доставлена в Красноярск, где ей изберут меру пресечения. В настоящее время полицейские Красноярска по данному факту расследуют уголовное дело о краже.

Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения была заменена на домашний арест.