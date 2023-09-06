На предприятии "Киевтеплоэнерго" проходят обыски

По данным компании, они проводятся на основании результатов ревизии Государственной аудиторской службы Украины

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Обыски проходят на предприятии "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщается на сайте компании.

"Сегодня в помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проводят обыски", - говорится в сообщении. По данным компании, обыски проводятся на основании результатов ревизии Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ). При этом в "Киевтеплоэнерго" указали, что компания не согласна с итогами проверки и ранее подала в суд на ГАСУ.

20 июня Киевская городская прокуратура провела обыски у сотрудников Киевской городской государственной администрации и "Киевстройреконструкции" в связи с уголовным делом о завладении бюджетными средствами, выделенными на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции лифтов в жилых домах украинской столицы. По данным следствия, "Киевстройреконструкция" по результатам тендерной закупки заключала с предприятиями договоры по ремонту и обслуживанию лифтов по ценам, значительно выше рыночных. В отдельных случаях утверждение актов выполненных работ и перечисление средств по договорам производилось без фактического проведения ремонтных работ, отмечали в прокуратуре.

Ранее в поле зрения силовиков также попала компания "Киевгорстрой" - один из крупнейших холдингов Украины. В него входит 38 организаций, а 80% акций принадлежат городу Киеву. Мэр Киева Виталий Кличко отстранил от должности президента компании Игоря Кушнира, который, как сообщало издание "Страна", по справке об инвалидности выехал из страны во время военного положения и совершил восхождение на Эверест. Деятельность "Киевгорстроя" проверяется правоохранительными органами.