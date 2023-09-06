6 сентября, 10:34
Военная операция на Украине

При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за сутки ВСУ атаковали город 22 раза, выпустив 75 снарядов

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. При обстрелах Донецка со стороны ВСУ в среду пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

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Ранее он информировал, что в результате атаки ВСУ ранение получила жительница поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка.

"В результате обстрела Куйбышевского района на проспекте Кремлевском пострадала женщина 1957 года рождения, доставлена в медучреждение", - говорится в сообщении.

По данным из Telegram-канала представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за сутки ВСУ атаковали Донецк 22 раза, выпустив 75 снарядов. 

Теги:
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