6 сентября, 10:24

Число погибших во время наводнения в Болгарии возросло до трех

Еще двое числятся пропавшими без вести в районе Царево на юге черноморского побережья

СОФИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще двое числятся пропавшими без вести в районе Царево на юге черноморского побережья Болгарии во время наводнения, вызванного проливными дождями.

"Полицейские патрули продолжают работу в населенных пунктах пострадавших от наводнения. В настоящее время идентифицированы трое погибших - двое мужчин и женщина. Две женщины числятся пропавшими без вести, их розыск продолжается", - говорится в сообщении.

Районы Царево и Лозенец наиболее серьезно пострадали в результате наводнения, улицы прибрежных городов и сел были затоплены, повреждения получили множество автомобилей, в море были унесены дачные домики, караваны и кемперы. Также разрушены мосты и дороги. В большинстве населенных пунктов по-прежнему нет электричества. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации, начаты восстановительные работы.

Ранее Национальный институт гидрологии и метеорологии сообщил, что в пострадавших районах выпало до 330 мм осадков. Сейчас дождя нет.

В Царево в память о жертвах наводнения объявлен однодневный траур. В стране, которая отмечает 138-ю годовщину создания единого государства, объединения Восточной Румелии и Княжества Болгария, отменены запланированные праздничные концерты и другие мероприятия, также отменен праздничный салют. 

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