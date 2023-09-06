В Тюменской области пресекли незаконный оборот более 600 кг краснокнижной рыбы

В отношении жительницы Тобольского района и ее сообщников возбуждено уголовное дело

ТЮМЕНЬ, 6 сентября. /ТАСС/ Сотрудники регионального управления ФСБ и Росгвардии пресекли в Тюменской области незаконную добычу и оборот осетра, стерляди и нельмы, занесенных в Красную книгу РФ, общим весом более 600 кг. В отношении жительницы Тобольского района и ее сообщников возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.

"Пресечена противоправная деятельность лидера организованной преступной группы жительницы Тобольского района и ее сообщников, организовавших незаконную добычу и оборот немаркированной рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, в особо крупном размере. <…> Немаркированная рыбная продукция в количестве 139 осетров общим весом более 126 кг, стерляди более 470 кг и нельмы более 20 кг изъята из незаконного оборота", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая организовала регулярный вылов краснокнижной рыбы на реке Иртыш. Ловлей занимались нанятые рыбаки, которые привозили рыбу на территорию дома обвиняемой, сортировали, расфасовывали и замораживали ее в морозильных камерах для дальнейшей реализации. Преступную группу задержали при сортировке свежевыловленной рыбы.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение и сбыт продовольственных товаров без маркировки), ч. 3 ст. 258.1УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Сейчас следственные действия продолжаются.