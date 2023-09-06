Чад и Франция проведут расследование инцидента с гибелью чадского военного

Военный напал на медика, работающего в медицинском центре французской армии, но был нейтрализован

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Чад и Франция начали совместное расследование инцидента, произошедшего 5 сентября в госпитале, в ходе которого погиб чадский военнослужащий. Об этом сообщил чадский портал Alwihda Info.

По его информации, речь идет о нападении местного военного на медика, работающего в медицинском центре французской армии. По словам французского дипломатического источника, погибший военный "трижды ударил ножом медика, который нейтрализовал его".

Также Alwihda Info сообщает о демонстрациях местного населения перед французской военной базой в городе Файя-Ларжо. Как заявил порталу чадский чиновник, жители города пытались проникнуть во французский военный гарнизон.

В Чаде дислоцирована 1 тыс. французских военных.