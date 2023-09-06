Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия под Геленджиком

Пострадали два человека

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия в Геленджикском районе, в результате пострадали два человека, они госпитализированы, стрелявший задержан. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Задержан 53-летний мужчина, устроивший стрельбу из пневматического оружия в Геленджикском районе. В результате стрельбы двух мужчин госпитализировали в городскую больницу Геленджика, в настоящее время им оказана необходимая медицинская помощь, устанавливается степень тяжести вреда причиненного их здоровью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудниками полиции организовано проведение проверки, в ходе которой устанавливают причины и обстоятельства.