6 сентября, 11:03

Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия под Геленджиком

Пострадали два человека

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия в Геленджикском районе, в результате пострадали два человека, они госпитализированы, стрелявший задержан. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Задержан 53-летний мужчина, устроивший стрельбу из пневматического оружия в Геленджикском районе. В результате стрельбы двух мужчин госпитализировали в городскую больницу Геленджика, в настоящее время им оказана необходимая медицинская помощь, устанавливается степень тяжести вреда причиненного их здоровью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудниками полиции организовано проведение проверки, в ходе которой устанавливают причины и обстоятельства. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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