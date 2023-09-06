6 сентября, 11:10
Военная операция на Украине

СК выявил факты бесчеловечного отношения украинского командования к своим военнослужащим

В ведомстве утверждают, что в ходе допросов задержанные военнослужащие ВФУ рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров, о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет выявил факты бесчеловечного отношения украинского командования к своим военнослужащим. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, об этом рассказали в ходе допроса задержанные военнослужащие ВСУ.

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"В ходе расследования преступлений киевского режима в зоне проведения специальной военной операции следственными органами СК России выявлены факты бесчеловечного отношения командования вооруженных формирований Украины к подчиненным военнослужащим, в том числе раненым и погибшим. В ходе допросов задержанные военнослужащие ВФУ рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров, о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции и других фактах, подтверждающих их бесчинства и варварское отношение к своим бойцам", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в ведомстве, военнослужащие ВФУ сообщают о получении от командования приказов о подписании добровольного согласия на оставление тела в случае гибели непосредственно на поле боя. Эти документы собирались у подчиненных намеренно, чтобы в дальнейшем отказать в выплате компенсаций и пособий родственникам.

"Приступая к осмотрам мест происшествий на оставленных ВФУ территориях, следствие получает данные, подтверждающие захоронения погибших военнослужащих ВФУ без процедуры погребения, сведения о фактах оставления их тел на боевых позициях. При этом, по информации самих военнослужащих, эвакуация раненых и умерших с мест боевых действий не проводится. Следственный комитет России продолжает расследование уголовных дел о многочисленных преступлениях киевского режима против человечности", - заключили в СК. 

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