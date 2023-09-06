6 сентября, 11:09

Бывший вице-мэр Волжского получил 2,5 года за злоупотребления полномочиями

Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах

ВОЛГОГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Волжский городской суд приговорил бывшего заместителя главы администрации города Волжского Волгоградской области Виктора Сухорукова к 2,5 года колонии за злоупотребления полномочиями. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона.

"Волжский городской суд огласил приговор Виктору Сухорукову. Приговором суда он признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в апреле отменил приговор Сухорукову. Дело было направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Чиновник в октябре 2022 года был приговорен судом города к трем годам колонии по обвинению в злоупотреблении полномочиями с последующим лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах госвласти и местного самоуправления, в течение двух лет. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Сухоруков оспорил его в апелляционном порядке и просил вынести оправдательный приговор. Волгоградский областной суд оставил приговор в силе. 

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