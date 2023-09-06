Завотделением нижегородской больницы задержали за подмену препаратов для онкобольных

По версии следствия, он давал подчиненным указания вводить больным уменьшенную дозу препаратов, часть которых заменяли физраствором

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Заведующий отделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы в городе Семенов Нижегородской области задержан по делу о превышении полномочий. По версии следствия, он давал подчиненным указания вводить больным уменьшенную дозу препаратов, часть которых заменяли физраствором, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следователем Семеновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Круглова.

Следствие считает, что обвиняемый с ноября 2022 года по июль 2023-го давал указания среднему медперсоналу вводить инъекции физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применять противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты в уменьшенной дозировке. Дозировку доводили до необходимого объема при помощи физраствора.

Действия обвиняемого пресечены следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России и Минздрава региона. Мужчина задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.