СК заочно предъявил обвинение полковнику ВСУ за организацию ударов БПЛА по аэродромам в РФ

Речь идет о Сергее Бурдинюке

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение полковнику ВСУ Сергею Бурдинюку, спланировавшему удары БПЛА по аэродромам в РФ в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Военным следственным управлением СК РФ по Центральному военному округу заочно предъявлено обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов вооруженных сил Украины полковнику Сергею Бурдинюку. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 (покушение организованной группой на убийство двух и более лиц), пп. "а" и "б" ч. 2, 3 ст. 281 (диверсия), пп. "а", "е" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Бурдинюк спланировал и организовал запуск с территории Харьковской области Украины беспилотных летательных аппаратов Ту-141 "Стриж", которыми в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории РФ.

"Бурдинюк 5 сентября 2023 года объявлен в международный розыск, а также по ходатайству военных следственных органов СК РФ судом в отношении него (заочно) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.