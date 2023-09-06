На севере Ирана произошло ДТП с автобусом

Пострадали более 20 человек, пять погибли

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в ДТП с автобусом в иранской провинции Мазандеран, расположенной на севере исламской республики. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на представителя дорожной полиции в провинции.

По его данным, не менее 25 человек пострадали после того, как автобус по невыясненным причинам свернул с дороги и протаранил несколько легковых автомобилей, припаркованных на обочине. На место происшествия вылетел медицинский вертолет и направилась машина скорой помощи. Другие подробности инцидента выясняются.

Агентство ISNA утверждает, что в результате инцидента пострадали не менее 29 человек.