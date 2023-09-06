В Северной Осетии объявили штормовое предупреждение

На реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. МЧС распространило штормовое предупреждение в Северной Осетии до 9 сентября.

"По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 6-9 сентября 2023 года местами по территории Республики Северная Осетия-Алания ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема.