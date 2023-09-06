6 сентября, 11:16,
обновлено 6 сентября, 11:46
Военная операция на Украине

В Волновахе при ударе ВСУ по новому зданию ДК ранения получили три человека

Украинские силы выпустили по Волновахе три ракеты из реактивной системы залпового огня, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по новому зданию Дворца культуры (ДК) имени Владимира Жоги в центре Волновахи ДНР. Как сообщил ТАСС глава районной администрации Константин Зинченко, ранены три человека.

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"Два прилета было. Правое крыло сильно пострадало. Очень. Трое раненых", - сказал Зинченко.

Согласно информации, размешенной в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 13:20 мск ВСУ выпустили по Волновахе три ракеты из реактивной системы залпового огня.

Удар по ДК, по предварительной информации, был нанесен украинской армией из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в оперативных службах региона.

"Предварительно, это была РСЗО HIMARS", - сказали в оперативных службах.

В новость внесены изменения (14:46 мск) - добавлена информация о примененном вооружении в четвертом и пятом абзацах. 

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