В школы Перми второй день подряд поступили сообщения о минировании

Взрывчатые вещества и взрывные устройства не обнаружены

ПЕРМЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Электронные письма о минировании второй день подряд поступают в школы Перми. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности региона.

"Сегодня, 06.09.2023, на электронные почты школ г. Перми поступали анонимные сообщения о минировании зданий. Оперативные службы были своевременно оповещены. Проведены проверки. Взрывчатые вещества и взрывные устройства не обнаружены", - сообщили в ведомстве.

5 сентября аналогичные письма и звонки о якобы заложенных взрывных устройствах поступали в школы Перми и Березников, а также в несколько вузов краевой столицы. После проведения проверок взрывных устройств обнаружено не было.