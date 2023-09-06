Суд в Москве продлил на полгода арест соучастнику убийства журналистки Дугиной

Ивана Рыбина обвиняют в сборе личных данных Дугиной, которые позднее были использованы при организации ее убийства

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему сотруднику МВД Ивану Рыбину, обвиняемому в сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые позднее были использованы при организации ее убийства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил Рыбину меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 февраля 2024 года", - огласила решение судья.

Кроме Рыбина по делу проходит ранее судимый Даниил Чоудхури. Оба они обвиняются по частям 1 и 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица). Бывшему работнику органов внутренних дел также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе конфиденциальной информации о Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Он получил сведения о личной жизни Дарьи Дугиной и продал их за 3 350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам.

Рыбин вину признает, но подчеркивает, что не был осведомлен о цели сбора информации о Дугиной и не знал, что готовится ее убийство.