6 сентября, 11:46

Суд арестовал водителя после ДТП в Ростовской области с шестью погибшими

Его взяли под стражу до 3 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сентября. /ТАСС/. Неклиновский районный суд Ростовской области заключил под стражу водителя, который является предполагаемым виновником ДТП с шестью погибшими.

Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Виктору Прасолову, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, по факту ДТП, произошедшего 4 сентября на автодороге Таганрог - Покровское, в результате которого шесть человек погибли, <…> постановлением Неклиновского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 ноября 2023 года", - говорится в сообщении. 

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