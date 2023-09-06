Житель Кировской области пытался вывезти за границу ордена Великой Отечественной войны

В отношении мужчины возбудили уголовные дела

ТАСС, 6 сентября. Сотрудники УФСБ в Кировской области пресекли попытку незаконного приобретения и вывоза за границу более 400 государственных наград, в том числе медалей и боевых орденов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кировской области установлен житель региона Яковлев С. Ю., который пытался незаконно переместить через таможенную границу Российской Федерации медали и боевые ордена Великой Отечественной войны. Сотрудниками УФСБ он задержан с поличным, незаконный вывоз государственных наград за границу не допущен. По месту жительства Яковлева С. Ю. обнаружены подготовленные к контрабандному вывозу более 400 государственных наград", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела. За совершение преступлений его оштрафовали, государственные награды изъяли, сейчас проводятся мероприятия по возвращению изъятых наград участникам Великой Отечественной войны и их родственникам.