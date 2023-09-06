В Подмосковье возбудили дело после ДТП, в котором погибли двое полицейских

По данным следствия, 5 сентября водитель автопоезда в составе грузового седельного тягача столкнулся со служебным легковым автомобилем сотрудников ГИБДД

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Подмосковье, где погибли двое сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли двое сотрудников полиции (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 сентября на участке автодороги Р-22 "Каспий", проходящей по территории городского округа Серебряные Пруды, водитель, управляя автопоездом в составе грузового седельного тягача, столкнулся со служебным легковым автомобилем сотрудников ГИБДД. В результате двое сотрудников полиции, находившихся в салоне автомобиля, погибли.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются причины и обстоятельства, приведшие к произошедшему", - заключили в ГСУ.