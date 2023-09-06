В одном из районов КЧР у порядка 30 детей выявили острую кишечную инфекцию

Прокуратура организовала проверку

ЧЕРКЕССК, 6 сентября. /ТАСС/. Около 30 детей госпитализированы и получают лечение амбулаторно после выявления острой кишечной инфекции в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом во вторник сообщили в управлении Роспотребнадзора по КЧР.

"По состоянию на 12:00 6 сентября 2023 года получены экстренные извещения о 31 случае острой кишечной инфекции, в том числе среди них 27 - лица до 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы или получают медицинскую помощь амбулаторно. Их состояние не вызывает опасений", - рассказали в управлении.

Специалисты проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения инфекции. В ходе эпидемиологического расследования отобраны пробы водопроводной воды, речной воды, биологический материал от пострадавших. Также уточняются возможные источники инфекции и пути передачи заболевания. В настоящее время продолжается проведение противоэпидемических мероприятий и бактериологических лабораторных исследований в Центре гигиены и эпидемиологии в КЧР. Производственному объединению по водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском муниципальном районе дано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе - гиперхлорировании подаваемой населению питьевой воды.

"В остальных муниципальных образованиях Карачаево-Черкесской Республики эпидемиологическая обстановка спокойная, с 3 по 6 сентября 2023 года зарегистрированы единичные случаи острых кишечных инфекций. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по КЧР", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре республики, Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура организовала проверку по фактам заболевания людей острой кишечной инфекцией. "В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сказала собеседница агентства.