6 сентября, 12:37

В Курганской области полиция установила людей, убивших енота и выложивших видео в сеть

Сотрудники ведомства проводят проверку

ТАСС, 6 сентября. Курганская полиция установила людей, которые на распространенном в соцсетях видео жестоко издевались над пойманным енотом, проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в УМВД региона.

"Информация о происшествии зарегистрирована в отделении полиции "Альменевское" межмуниципального отдела МВД России "Шумихинский". Установлены лица, причастные к совершению противоправного деяния. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве в ответ на вопрос об инциденте.

Ранее в Telegram-канале "Shot" сообщили, что трое друзей поймали енота и забили его поленом. После негативной реакции в сетях видео было удалено. 

Теги:
РоссияКурганская область
© Информационное агентство ТАСС
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