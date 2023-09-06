В Курганской области полиция установила людей, убивших енота и выложивших видео в сеть

Сотрудники ведомства проводят проверку

ТАСС, 6 сентября. Курганская полиция установила людей, которые на распространенном в соцсетях видео жестоко издевались над пойманным енотом, проводится проверка. Об этом сообщили ТАСС в УМВД региона.

"Информация о происшествии зарегистрирована в отделении полиции "Альменевское" межмуниципального отдела МВД России "Шумихинский". Установлены лица, причастные к совершению противоправного деяния. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве в ответ на вопрос об инциденте.

Ранее в Telegram-канале "Shot" сообщили, что трое друзей поймали енота и забили его поленом. После негативной реакции в сетях видео было удалено.