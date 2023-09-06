6 сентября, 12:41
Военная операция на Украине

В базе розыска МВД РФ появилась карточка на полковника ВСУ Бурдинюка

Его обвиняют в организации атак на российские аэродромы в 2022 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Карточка на полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурдинюка, обвиняемого в организации атак на российские аэродромы в 2022 году, появилась в базе розыска МВД России.

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"Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке обвиняемого.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил заочное обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ Бурдинюку по нескольким статьям УК РФ - о покушении организованной группой на убийство двух и более лиц, диверсии, убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, Бурдинюк спланировал и организовал запуск с территории Харьковской области Украины беспилотных летательных аппаратов Ту-141 "Стриж", которыми в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года были нанесены удары по аэродромам на территории РФ. 

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