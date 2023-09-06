Обвиняемой в хищении 136 млн рублей у Митволя продлили задержание на 72 часа

Суд изберет ей меру пресечения 9 сентября

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Обвиняемой в хищении 136 млн рублей у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, находящегося под следствием по делу о строительстве красноярского метро, продлили задержание на 72 часа, суд изберет ей меру пресечения 9 сентября. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Продлили задержание на 72 часа. Вопрос об избрании меры перенесли (с 6 сентября - прим. ТАСС) на 9 сентября", - сообщил собеседник агентства.

По информации объединенной пресс-службы судов Красноярского края, задержание продлено по ходатайству адвоката Елены Магомедселимовой, являющейся фигуранткой данного уголовного дела по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

По информации представителя правоохранительных органов, женщина оформила от имени Митволя поддельную нотариальную доверенность о том, что она была уполномочена быть его представителем в Первом Абу-Даби Банке с правом распоряжения денежными средствами. В марте 2023 года она, находясь в Дубае (ОАЭ), списала 5,5 млн дирхамов, в переводе на российские рубли сумма составила 136,1 млн рублей.

Ранее сообщалось со ссылкой на правоохранительные органы, что обвиняемая - бывший бухгалтер Митволя. Официальный представитель МВД Ирина Волк подтвердила факт задержания, но не уточнила личности задержанной. Женщину задержали в Ярославле красноярскими оперативниками при содействии управления уголовного розыска УМВД России по области и силовой поддержке регионального управления Росгвардии.

Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. Позднее мера пресечения была заменена на домашний арест.