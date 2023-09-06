6 сентября, 13:16

У генконсульства РФ нет данных о россиянах, пострадавших при ливнях в Стамбуле

Последствия ливней в Турции
© ТАСС/ Reuters

Как ранее сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, в результате ливней погибли два человека, еще более 30 пострадали

СТАМБУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Стамбуле не располагает данными о российских туристах, которые пострадали при ливнях в городе во вторник вечером. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

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"В генконсульство такая информация не поступала", - сказали в генконсульстве.

Ливни и вызванные ими подтопления не затронули туристические районы Стамбула. Удар стихии пришелся на окраину города, где расположены так называемые спальные районы.

Как сообщил журналистам глава МВД Турции Али Ерликая, в результате ливней в Стамбуле погибли два человека - гражданин Турции и иностранец, - более 30 пострадали. Погибший является гражданином Гвинеи, он проживал в районе Башакшехир, где выпало максимальное количество осадков. 

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© Информационное агентство ТАСС
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