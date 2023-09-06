В Петербурге произошел пожар в производственном здании

Спасатели тушат возгорание по повышенному номеру сложности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Огонь охватил кровлю здания на западе Санкт-Петербурга, пожарные работают по повышенному номеру сложности. Площадь возгорания пока уточняется, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В двухэтажном здании происходит горение на кровле. <…> В 15:14 подан дополнительный № 1-бис", - говорится в сообщении.

По уточненным данным, площадь возгорания составила 150 кв. м.

Позже стало известно о локализации возгорания на площади 240 кв. м. "В двухэтажном производственном здании на втором этаже и кровле происходило горение обстановки на площади 240 кв. м. <…> В 16:32 мск - локализация пожара, отказ дополнительному № 1-бис, работают по первому номеру", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала. Сообщение о возгорании по адресу: Кировский район, ул. Промышленная, дом 5, поступило 6 сентября в 14:58 мск. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

Примерно в полукилометре от места происшествия расположена станция метро "Нарвская".

Согласно открытым данным, в здании расположено производственное предприятие, магазины и различные компании. По данным местных СМИ, загорелся швейный цех.