6 сентября, 13:19
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Что известно о наводнении в Стамбуле

Ugur Yildirim/ dia images/ AP
© Ugur Yildirim/ dia images/ AP

Проливной дождь обрушился на крупнейший турецкий мегаполис Стамбул и привел к подтоплению нескольких районов. В результате удара стихии 2 человека погибли и 31 пострадал.

ТАСС собрал основное, что известно о последствиях наводнения в Стамбуле.

Что произошло

  • Мощные ливни начались в Стамбуле около 21:00 мск во вторник и привели к подтоплениям нескольких районов, сильнее всего от стихии пострадал район Башакшехир.
  • На некоторых улицах уровень воды поднялся так сильно, что потоками воды начало уносить припаркованные автомобили.
  • Группа жителей была заблокирована в местной библиотеке, их эвакуировали в здание районной администрации.
  • На 1 кв. м выпало в среднем 125-128 мм осадков.

Жертвы и пострадавшие

  • Полиция сообщила, что погибли два человека, один из них гражданин Турции, второй иностранец. Управление губернатора Стамбула уточнило, что погибли 57-летний Йылдыз Юртсевен и 32-летний гражданин Гвинеи Ираман Каби.
  • По данным МВД Турции, пострадал 31 человек, 8 были госпитализированы и остаются в больницах.
  • В Генконсульство РФ не поступали данные о пострадавших российских туристах.
Последствия ливней в Турции
© ТАСС/ Reuters

Последствия наводнения

  • 1 754 жилых дома, магазина и офиса были затоплены в Стамбуле. Регистрируется также ущерб от наводнения общественным и муниципальным объектам в городе. Частично повреждены государственная больница Башакшехир и больница Чам и Сакура, где продолжают оказывать помощь пострадавшим.
  • Жители, чьи дома сильно пострадали от наводнения, будут направлены в общежития.

Реакция властей

  • Продолжается работа по ликвидации последствий ливней, оценивается ущерб.
  • Прокуратура Стамбула начала расследование по факту гибели людей.
  • Власти обещали оказать помощь пострадавшим при наводнении домохозяйствам и владельцам офисов. Размер экстренной помощи составит 15 тысяч лир ($535).
 
Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
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