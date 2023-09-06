Что известно о наводнении в Стамбуле

Проливной дождь обрушился на крупнейший турецкий мегаполис Стамбул и привел к подтоплению нескольких районов. В результате удара стихии 2 человека погибли и 31 пострадал.
ТАСС собрал основное, что известно о последствиях наводнения в Стамбуле.
Что произошло
- Мощные ливни начались в Стамбуле около 21:00 мск во вторник и привели к подтоплениям нескольких районов, сильнее всего от стихии пострадал район Башакшехир.
- На некоторых улицах уровень воды поднялся так сильно, что потоками воды начало уносить припаркованные автомобили.
- Группа жителей была заблокирована в местной библиотеке, их эвакуировали в здание районной администрации.
- На 1 кв. м выпало в среднем 125-128 мм осадков.
Жертвы и пострадавшие
- Полиция сообщила, что погибли два человека, один из них гражданин Турции, второй иностранец. Управление губернатора Стамбула уточнило, что погибли 57-летний Йылдыз Юртсевен и 32-летний гражданин Гвинеи Ираман Каби.
- По данным МВД Турции, пострадал 31 человек, 8 были госпитализированы и остаются в больницах.
- В Генконсульство РФ не поступали данные о пострадавших российских туристах.
Последствия наводнения
- 1 754 жилых дома, магазина и офиса были затоплены в Стамбуле. Регистрируется также ущерб от наводнения общественным и муниципальным объектам в городе. Частично повреждены государственная больница Башакшехир и больница Чам и Сакура, где продолжают оказывать помощь пострадавшим.
- Жители, чьи дома сильно пострадали от наводнения, будут направлены в общежития.
Реакция властей
- Продолжается работа по ликвидации последствий ливней, оценивается ущерб.
- Прокуратура Стамбула начала расследование по факту гибели людей.
- Власти обещали оказать помощь пострадавшим при наводнении домохозяйствам и владельцам офисов. Размер экстренной помощи составит 15 тысяч лир ($535).