Число потерявшихся в лесах Ленобласти выросло почти на треть по сравнению с 2022 годом

Начальник центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону Алексей Николенко заявил, что поиск людей зависит от погодных условий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Количество людей, которые теряются в природной среде в Ленинградской области - лесах, парках, с начала года возросло примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За прошедшие восемь месяцев потерялись 662 человека, к сентябрю прошлого года потерялись 470, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Николенко.

"С начала года и по сегодняшний день потерялось 662 человека, из них 55 детей. Если брать аналогичный период прошлого года, то есть на эту же дату прошлого года - 470 человек, из них 48 детей. Не найдено осталось пять человек, обнаружено пять тел", - сказал представитель МЧС.

Старший поисковик поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" в Санкт-Петербурге Анна Мишурнова рассказала, что только за три летних месяца было получено свыше 1 тыс. заявок на поиск людей. В основном, в этом сезоне терялись пожилые люди в природной среде, у которых были те или иные заболевания - деменция, болезнь Паркинсона, глухота, что затрудняет работу спасателей. Также Мишурнова поделилась, что в этом году поисковики впервые обнаружили человека при помощи квадрокоптера с тепловизором. "Для петербургского подразделения отряда "Лиза Алерт" в этом году был впервые случай успешного поиска людей, в данном случае бабушки, с квадрокоптера с тепловизором. Мы ее нашли с помощью такой техники, для нас это впервые, это очень большой прорыв", - сказала эксперт.

Представитель МЧС дополнил, что у ведомства также вся техника, включая беспилотники, которые можно применять для поиска людей. Николенко уточнил, что число потерявшихся ежегодно зависит от погодных условий и урожайности: чаще всего люди отправляются за грибами.

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская, с 2020 года в городе зафиксирован 101 случай отравления грибами. Как отметил руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава РФ по СЗФО Алексей Лодягин, отравления могут наступать не только при случайном употреблении неизвестных грибов, но и намеренном приеме в пищу опасных мухоморов.

"Хотелось бы затронуть и такое явление, как микродозинг, которое сейчас достаточно широко распространено. Из того количества пациентов, которые поступают к нам, они употребляют не только те грибы, которые можно принимать в качестве пищи, но и употребляют мухоморы, как биологически активные добавки, либо в качестве "расширения сознания", как они говорят. Это не безобидное занятие, потому что в конечном итоге потребители данного биологически активного вещества оказывается на больничной койке", - предупредил специалист.