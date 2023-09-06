В Ленобласти задержали подозреваемого в тяжких преступлениях 30-летней давности

Суд предъявил ему обвинение в убийстве и покушении на убийство девушек в 1993 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Полиция и СК задержали в Ленинградской области мужчину, которого подозревают в покушении на убийство двух девушек и убийстве одной из них в 1993 году. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Уголовное дело возбудили в мае 1993 года - тогда у деревни Хинколово в Гатчинском районе было обнаружено тело убитой 21-летней девушки с ножевыми ранениями. Преступника установить не удалось, следствие по делу приостановили, но возобновили в августе 2023 года в рамках работы специальной межведомственной группы по расследованию преступлений прошлых лет. Анализ материалов дела и проведенные экспертизы помогли выявить подозреваемого.

"Им оказался мужчина 1968 г. р., причастность которого подтверждена совокупностью доказательств, полученных в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий. В настоящее время мужчина задержан органами следствия. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство), ст. 15 - п. "з", "и" ст. 102 УК РСФСР (покушение на умышленное убийство двух лиц при отягчающих обстоятельствах)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 17 мая 1993 года подозреваемый вместе с другим неустановленным лицом обманом завез на автомобиле в поле у Хинколово двух девушек 1972 г. р. На почве личной неприязни одной из них мужчина нанес несколько ударов ножом в шею и грудь, отчего потерпевшая умерла на месте. После этого он несколько раз ударил острым предметом в шею вторую девушку, которую затем поджег, но потерпевшая осталась жива.

Отмечается, что злоумышленник длительное время использовал методы конспирации и неоднократно менял имена и фамилии. В ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие направило в суд ходатайство об аресте фигуранта.