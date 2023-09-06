6 сентября, 14:02

Суд арестовал обвиняемого в краже 2,4 млн рублей у актрисы Юлии Рутберг

© Официальный Telegram-канал Прокуратуры Москвы/ ТАСС

По данным прокуратуры Москвы, он признал вину в полном объеме

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы арестовал обвиняемого в краже 2,4 млн рублей из квартиры актрисы Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Уктаму Саламову, обвиняемому по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере), меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. По данным прокуратуры Москвы, он признал вину в полном объеме.

Предварительно установлено, что злоумышленник повредил замок входной двери, проник в квартиру Рутберг на Смоленской-Сенной площади, откуда похитил 2,4 млн рублей в рублях и иностранной валюте. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее с заявлением о краже из квартиры Юлии Рутберг обратился ее сын. Рутберг была на гастролях в Иркутске. 

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