В Грозном сильный ветер с градом повалил деревья

Из-за непогоды также нарушено электроснабжение

ТАСС, 6 сентября. Деревья повалены в результате сильного ветра с градом, которые прошли после обеда в среду в Грозном.

Как передает корреспондент ТАСС, в результате непогоды в Грозном повалено большое количество деревьев, нарушено электроснабжение, а также имеются перебои с мобильной связью. Информация о поврежденных строениях и пострадавших уточняется.

В настоящее время град с ливнем, которые начались приблизительно в 16:00 часов, прекратились. Городские аварийные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды.