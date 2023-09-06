6 сентября, 14:07

В Грозном сильный ветер с градом повалил деревья

Из-за непогоды также нарушено электроснабжение

ТАСС, 6 сентября. Деревья повалены в результате сильного ветра с градом, которые прошли после обеда в среду в Грозном.

Как передает корреспондент ТАСС, в результате непогоды в Грозном повалено большое количество деревьев, нарушено электроснабжение, а также имеются перебои с мобильной связью. Информация о поврежденных строениях и пострадавших уточняется.

В настоящее время град с ливнем, которые начались приблизительно в 16:00 часов, прекратились. Городские аварийные службы занимаются ликвидацией последствий непогоды. 

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