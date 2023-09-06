В провинции Кыркларели шесть человек погибли при наводнении

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что около 900 человек продолжают поиск считающегося пропавшим без вести местного жителя

СТАМБУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. До шести возросло число жертв наводнения в провинции Кыркларели в европейской части Турции. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"К сожалению, найдены тела еще двух человек, находившихся на отдыхе", - написал он в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее власти сообщали о четырех погибших в Кыркларели в результате наводнения и двух пропавших без вести.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в эфире телеканала TRT, около 900 человек продолжают поиск считающегося пропавшим без вести местного жителя.