6 сентября, 14:51

В провинции Кыркларели шесть человек погибли при наводнении

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что около 900 человек продолжают поиск считающегося пропавшим без вести местного жителя

СТАМБУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. До шести возросло число жертв наводнения в провинции Кыркларели в европейской части Турции. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

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"К сожалению, найдены тела еще двух человек, находившихся на отдыхе", - написал он в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее власти сообщали о четырех погибших в Кыркларели в результате наводнения и двух пропавших без вести.

Как сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в эфире телеканала TRT, около 900 человек продолжают поиск считающегося пропавшим без вести местного жителя. 

Теги:
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