6 сентября, 15:07

Верховный суд не лишил прав водителя, сидевшего пьяным в припаркованной машине

Из материалов дела следует, что суды нижестоящих инстанций не учли, что автомобиль не двигался и стоял с заглушенным мотором

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ запретил лишать прав водителя, сидевшего нетрезвым в припаркованной машине с неработающим двигателем. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда.

"Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица", - говорится в решении суда.

Из материалов дела следует, что нетрезвый водитель находился в припаркованной во дворе машине, патрульный инспектор после проверки определил факт его опьянения, а суд лишил прав и оштрафовал.

Вышестоящие инстанции также подтвердили законность наказания. Водитель обжаловал решения в Верховном суде, который установил, что суды нижестоящих инстанций действовали формально и не учли того факта, что автомобиль не двигался и стоял с заглушенным мотором, что подтверждается показаниями водителя, понятого и самого инспектора.

Решением Верховного суда дела прекращено. 

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