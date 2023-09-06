Следствие по делу Беркович и Петрийчук продлили до начала ноября

Следователь СК подчеркнул, что, находясь на свободе, обвиняемые могут склонить уже допрошенных свидетелей к отказу от показаний или скрыться от следствия

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Срок следствия по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в призывах к терроризму, содержащихся в спектакле "Финист - Ясный сокол", вновь продлен, на этот раз - до начала ноября. Об этом сказано в ходатайстве следователя СК о продлении ареста театральным деятелям, которое рассматривается в среду в Хамовническом суде.

"После возбуждения уголовного дела срок следствия был продлен на четыре месяца и шесть суток, однако завершить предварительное расследование к этой дате не представляется возможным, поскольку необходимо установить и допросить всех лиц, принимавших участие в постановке спектакля, ознакомить обвиняемых с результатами экспертиз, выполнить иные следственные действия, для чего потребуется продлить содержание обвиняемых Беркович и Петрийчук под стражей на срок не менее одного месяца и 24 суток", - отмечается в ходатайстве СК. Ранее срок следствия был продлен до 16 сентября.

В своем ходатайстве следователь также подчеркнул, что, находясь на свободе, обвиняемые могут склонить уже допрошенных свидетелей к отказу от показаний или скрыться от следствия. В связи с этим следствие просит продлить арест до 4 ноября. Сторона защиты, а также сами обвиняемые выступили категорически против этого, подчеркнув, что скрываться от органов СК или препятствовать им не собираются. В частности, адвокат Сергей Груздев подчеркнул, что ни один довод следствия не подтверждается материалами дела.

В отношении Беркович и Петрийчук возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол", где повествуется о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий.