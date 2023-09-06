Суд отклонил жалобу на арест водителя, сбившего 11 человек на остановке в Калуге

Сторона защиты просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест

КАЛУГА, 6 сентября. /ТАСС/. Калужский областной суд отклонил жалобу защиты водителя, сбившего 11 пешеходов в центре Калуги, с просьбой перевести его под домашний арест. Об этом сообщила журналистам пресс-служба прокуратуры по региону.

"Областной суд поддержал позицию прокуратуры области об оставлении под стражей водителя, совершившего наезд на пешеходов в центре Калуги. На постановление Калужского районного суда защитником подозреваемого была подана апелляционная жалоба, в которой был поставлен вопрос об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - говорится в сообщении.

Под стражу на два месяца водитель был заключен 25 августа. Днем ранее он, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил в центре Калуги 11 пешеходов. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ, продолжается.