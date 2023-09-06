6 сентября, 15:20,
обновлено 6 сентября, 15:56

На Химкинском водохранилище в Подмосковье перевернулась лодка с людьми

На место происшествия выехали спасатели и бригады скорой помощи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Лодка с несколькими людьми на борту перевернулась в акватории Химкинского водохранилища, сообщили ТАСС в медицинских службах.

"На Химкинском водохранилище перевернулась лодка с людьми, устанавливается, сколько их было на борту. На место выехали спасатели и бригады скорой помощи, в том числе из Москвы", - сказал собеседник агентства.

Столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности сообщил, что ЧП оказалось тренировкой частной организации. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация