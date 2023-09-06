Задержанным в Таиланде по подозрению в мошенничестве россиянам грозит до 50 лет тюрьмы

Даниилу Алдуненкову и Роману Брику отказали в выходе под залог, сообщили в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке

БАНГКОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россиянам Даниилу Алдуненкову и Роману Брику, задержанным в Таиланде по подозрению в совершении незаконных операций с криптовалютой и участии в мошеннических схемах, грозит от 30 до 50 лет тюремного заключения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в консульском отделе посольства РФ в Бангкоке.

"Сегодня в Бангкоке состоялось консульское посещение задержанных нашим сотрудником. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. В выходе под залог им отказали, что говорит о серьезности преступления, в совершении которого их подозревают. Есть также и отягчающие обстоятельства - это смерть граждан Таиланда. Наказание может быть серьезным. Преступления в экономической сфере, мошенничество с банковскими картами и криптовалютой с отягчающими обстоятельствами в Таиланде может повлечь весьма суровое наказание в виде тюремного заключения от 30 до 50 лет", - информировали в консульском отделе.

Полиция Таиланда ранее задержала Алдуненкова на острове Самуи и Брика в городе Чиангмай по подозрению в совершении незаконных операций с криптовалютой, участии в мошеннических операциях, в результате которых пострадали таиландские граждане.

Замначальника национальной полиции Таиланда Сураче Хакпхан заявил о получении судебных ордеров на арест 11 подозреваемых, которые открыли банковские счета для использования мошенниками. Полицейские ведут расследование резонансного дела, связанного с убийством местным жителем своей жены и двух несовершеннолетних детей после того, как мошенники вынудили женщину перевести взятую в кредит крупную сумму средств на их счет.